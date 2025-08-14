Pogoda na jutro. Nocą miejscami temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. W piątek żar rozleje się po całym kraju. Termometry mogą pokazać nawet 35 stopni.

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie do 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowy i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 15.08

Piątek upłynie w większości regionów pod znakiem słońca, ale w ciągu dnia na północnym zachodzie kraju pojawi się rozwój chmur kłębiastych, a w rejonie Zatoki Pomorskiej możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 29 st. C na Suwalszczyźnie, przez 33-34 st. C w centrum kraju, do 35-36 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne w piątek

Wilgotność powietrza w piątek okaże się niska, w granicach 40-50 procent. Odczujemy gorąco w całym kraju, a neutralne warunki biometeo będą przechodzić w niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 17 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie pełnię słońca. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Sopocie, Gdyni i Gdańsku będzie słonecznie, po południu pojawi się więcej chmur. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 18 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek będzie słonecznie, po południu pojawi się na niebie nieco chmur kłębiastych. Temperatura wzrośnie do 35 st. C. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc z czwartku na piątek we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura spadnie do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie utrzyma się bez zmian, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek zapowiada się we Wrocławiu ze słońcem. Temperatura wzrośnie do 35 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr południowo-wschodni okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie utrzyma się bez zmian, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie pełnię słońca. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe osiągnie 992 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl