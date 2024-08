W nocy na wschodzie oraz początkowo w centrum kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze . W zachodnich regionach będzie pogodnie, ale z zamgleniami. Temperatura minimalna wyniesie od 11-13 stopni Celsjusza na zachodzie do 16-18 st. C na wschodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na piątek 09.08

Dzień przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. We wschodnich regionach oraz na północnym zachodzie kraju pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, na północy w porywach dość silny, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.