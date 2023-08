Pogoda na jutro - piątek 04.08. Ostatni dzień przed drastyczną zmianą

W nocy zachmurzenie na przeważającym obszarze Polski będzie małe i umiarkowane. W północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju okaże się ono duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni.

Pogoda na piątek 04.08

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W rejonie Pomorza i Ziemi Lubuskiej przelotnie popada deszcz do 3 l/mkw., a na Podkarpaciu i w Małopolsce zagrzmi. Podczas burz spadnie tam do 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.