Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 29.12. Noc w całym kraju będzie pochmurna i mglista, miejscami mroźna - lokalnie temperatura spadnie do -5 stopni Celsjusza. Słaba widzialność towarzyszyć nam będzie również w dzień.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy spodziewane jest duże i całkowite zachmurzenie z silnymi zamgleniami i gęstymi mgłami, szczególnie gęstymi w centrum i na wschodzie kraju. Lokalnie w Małopolsce i na Podkarpaciu wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, niosąc ze sobą ryzyko opadów marznących powodujących gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza we Wrocławiu do 4 st. C w Trójmieście. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela 29.12

Niedziela na północy i wschodzie Polski upłynie pod znakiem chmur. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, początkowo obejmującymi południowo-zachodnią Polskę, następnie także centrum i południe. Nad ranem wystąpią mgły, które lokalnie, zwłaszcza na wschodzie kraju, utrzymywać się będą przez prawie cały dzień. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 5 st. C w rejonie Wybrzeża. Wiatr okaże się południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent w południowo-zachodniej Polsce do 90 procent na krańcach północnych i wschodnich. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, neutralne jedynie na południowym zachodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc upłynie pod znakiem chmur i zamgleń, lokalnie mgieł. Może padać mżawka. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedzielny poranek w Warszawie zapowiada się mglisto. Dzień będzie pochmurny, ale pod koniec dnia pojawią się przejaśnienia. Termometry wskażą 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. W południe ciśnienie osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc przyniesie mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu pochmurne niebo z zamgleniami, lokalnie mgłami. Nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie niedziela będzie pochmurna, ale bez deszczu. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Barometry w południe pokażą 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie z zamgleniami i mgłami. Nie będzie padać. Termometry pokażą minimalnie -2 st. C. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. O północy ciśnienie wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje pochmurna aura z rozpogodzeniami. Nad ranem mogą snuć się mgły. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie we Wrocławiu dość pogodne niebo, ale wystąpią zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy -5 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby. Barometry o północy wskażą 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słoneczna niedziela zapowiadana jest we Wrocławiu, tylko nad ranem może być mglisto. Termometry wskażą do 4 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno i mgliście, ale bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków, głównie południowych. O północy zobaczymy na barometrach 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z rozpogodzeniami. Nad ranem mogą snuć się mgły. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Barometry pokażą w południe 1000 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl