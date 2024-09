Pogoda na noc

W nocy na południowym wschodzie i wschodzie kraju będzie pochmurno. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wystąpią opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, a w Karpatach do 50 l/mkw. Na pozostałym obszarze Polski dopisze dość pogodna aura, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur i przelotnie popada deszcz do pięciu l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na Podkarpaciu. Na zachodzie możliwe są już przygruntowe przymrozki. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy będzie się rozpędzać do 70 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach osiągnie prędkość do 100 km/h.