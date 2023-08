Pogoda na jutro - niedziela 20.08. Nocą mgły i burze, za dnia do 33 stopni w cieniu

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 20.08. Nocą pojawią się miejscami mgły i zamglenia, a także burze. W dzień w wielu regionach zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 26 do 33 stopni.

Pogoda na noc 19/20.08

Noc we wschodniej części kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, w niektórych miejscach pojawią się burze z opadami rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju będzie na ogół pogodnie. W drugiej części nocy prognozowany jest wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu na północnym zachodzie Polski. Miejscami na Wybrzeżu możliwe są mgły i zamglenia.

Temperatura minimalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 21 st. C na południowym zachodzie kraju. Powieje zmienny, przeważnie słaby, miejscami umiarkowany wiatr. Tylko w czasie burz okaże się silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.