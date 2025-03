W nocy możemy spodziewać się pochmurnego nieba z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie, południu oraz w centrum kraju okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem do 4 litrów na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 1-2 centymetrów, stopniowo zanikające. Będzie ślisko, miejscami przy ujemnej temperaturze pojawi się gołoledź na drogach. Na termometrach zobaczymy minimum od -3 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy będzie dość silny - do 60 kilometrów na godzinę.