Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 18.05. Noc będzie pochmurna i deszczowa. W dzień również popada, mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami popada deszcz o natężeniu 5 litrów na metr kwadratowy, a na północnym zachodzie - do 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na zachodzie będzie północno-zachodni, poza tym zachodni i południowy, umiarkowany, chwilami silniejszy. W porywach na zachodzie i południu może rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 18.05

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz, na zachodzie i południowym zachodzie o sumie do 10 l/mkw., w pozostałych regionach - do 5 l/mkw. Niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C w Małopolsce i na Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum i na południowym zachodzie kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami może okazać się dość silny.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a warunki meteorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy niedziela z dużym zachmurzeniem i przejaśnieniami, poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę prognozuje się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 12 st. C. Wiatr wiejący z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, poza tym przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry wskażą 5 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Poza tym okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, w południe barometry wskażą 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie duże zachmurzenie. Wystąpią też okresami opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie zaczyna wolno rosnąć, w południe osiągnie 983 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl