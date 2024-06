Pogoda na jutro. Noc zapowiada się z opadami deszczu. W niedzielę 16.06 będzie ich więcej, lokalnie mogą wystąpić także burze, którym towarzyszyć mogą silne porywy wiatru. Na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni.

Na wschodzie w nocy będzie pogodnie. Poza tym utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, przejściowo całkowite, okresowo z opadami deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na krańcach zachodnich spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela

W niedzielę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. W nich pojawią się opady deszczu do 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 26 st. C na Mazowszu. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz - silny.

Warunki biometeo w niedzielę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w części północno-centralnej, wyniesie około 90 procent. Najniższa wartość, w granicach 60 procent, prognozowana jest dla Suwalszczyzny i Podlasia. Odczucie temperatury będzie przechodzić od ciepła na zachodzie, przez komfort w części centralnej, znów po ciepło na wschodzie. W znacznej części kraju warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodna. Temperatura wyniesie minimalnie 14 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę zachmurzenie w Warszawie będzie zmienne z przewagą dużego. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczona jest burza. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr, początkowo południowy, będzie skręcał na zachodni, słaby i umiarkowany, a w czasie burzy - silny. Ciśnienie będzie początkowo się wahać, następnie zacznie rosnąć, w południe wyniesie 999 hektopaskali.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami, okresami wystąpi deszcz. Termometry pokażą do 15 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy w Gdańsku wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie w niedzielę okaże się duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 19 st. C. Początkowo powieje zachodni wiatr, będzie skręcał na wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe w Gdańsku wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie pod znakiem chmur i przejaśnień, okresami - deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w niedzielę czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego, możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą do 23 st. C. Powieje południowy wiatr, będzie skręcał na zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się pochmurna noc z przejaśnieniami we Wrocławiu, a okresami z deszczem. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr wiejący ze zmiennych kierunków będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu zachmurzenie w niedzielę będzie umiarkowane. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Temperatura wyniesie minimalnie 13 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę zachmurzenie okaże się duże, okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 982 hPa.

