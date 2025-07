Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 13.07. Noc w całym kraju będzie pochmurna, lokalnie także deszczowa. W dzień opady mają się nasilić, szczególnie w burzach. Termometry pokażą od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy spodziewane jest pochmurne niebo z przejaśnieniami, a na wschodzie rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju okresami może padać deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy, na pozostałym obszarze - lokalny, przelotny deszcz do 5 l/mkw. Nie powinno padać tylko na wschodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 13.07

Niedziela przyniesie w całym kraju umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami prognozowane są opady deszczu do 5-10 l/mkw., a w burzach do 20-30 l/mkw. Grzmieć nie powinno tylko na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju do 26 st. C na południu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent na wschodzie kraju do ponad 80 procent w zachodniej Polsce. Na północy odczujemy komfort termiczny, a na południu i w centrum kraju będzie nam ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami, ale może też przelotnie popadać. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W niedzielę w Warszawie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotnie popada, po południu może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny. Barometry w południe wskażą 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewane jest zachmurzone niebo. Może padać przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna i deszczowa niedziela z popołudniowymi burzami. Termometry wskażą do 23 st. C. Słaby i umiarkowany, podczas burzy silny wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę. Niebo ma się przejaśniać, ale może też przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Barometry o północy pokażą 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu niedziela zapowiada się pochmurno, okresowo popada deszcz. W godzinach popołudniowych niewykluczona będzie burza. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, silny jedynie w burzach. Na barometrach zobaczymy w południe 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc upłynie pod znakiem zachmurzenia i okresowych opadów deszczu. Termometry wskażą minimalnie 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w niedzielę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami również opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Słaby i umiarkowany, podczas burz silny wiatr powieje z południowego wschodu. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy niebo nad Krakowem będzie pochmurne. Wystąpią większe przejaśnienia, ale i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę aura w Krakowie zapowiada się pochmurno z przelotnym deszczem. W drugiej części dnia może zagrzmieć. Termometry pokażą do 25 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny. Ciśnienie osiągnie w południe 987 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl