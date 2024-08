Pogoda na noc 10/11.08

Przed nami pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza na północy kraju do 14-15 st. C na południu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 11.08

Niedziela zapowiada się pogodnie, początkowo większe zachmurzenie wystąpi na południu i w centrum kraju. Jedynie na północnym wschodzie Polski możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr, na Wybrzeżu w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.