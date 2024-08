Pogoda na jutro, czyli niedzielę 1.09. W nocy termometry pokażą miejscami zaledwie 8 stopni Celsjusza. Dzień przyniesie przeważnie pogodną aurę. Warunki biometeorologiczne na ogół będą korzystne.

Zapowiada się pogodna noc. Jedynie na południu kraju zachmurzenie będzie duże. Na Podkarpaciu możliwy jest słaby, przelotny deszcz do dwóch litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na północy kraju do 16-17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, północny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 1.09

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju dopisze pogodna i słoneczna aura bez opadów. Jedynie nad ranem wystąpi większe zachmurzenie na południu kraju i tam też istnieje ryzyko słabego, przelotnego opadu deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W górach i na obszarach podgórskich możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 1.09

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 40-70 procent. W cały kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą korzystne, tylko na krańcach południowych - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy pogodna niedziela. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy. Ciśnienie o północy wyniesie 1025 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie pogodną aurę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura bez opadów. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka słoneczna niedziela. Na termometrach będzie maksymalnie 24 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie dość pogodna i bez opadów. Termometry wskażą 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 990 hPa.

