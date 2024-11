Noc z soboty na niedzielę zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Kierowcom we znaki dadzą się liczne mgły i zamglenia, ograniczające widzialność do 100-1000 metrów. W najzimniejszym momencie nocy temperatura wyniesie od -1/-2 st. C na południu, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 3-5 st. C na Wybrzeżu. Wiatr, wschodni i południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany.