Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 1.12. W nocy temperatura spadnie lokalnie poniżej zera. W niektórych regionach widzialność ograniczą mgły. W dzień niebo zasnują chmury, jednak nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 6 stopni Celsjusza.

Na przeważającym obszarze kraju noc przyniesie pochmurne niebo z zamgleniami, ale bez opadów. Lokalnie na południu kraju spodziewane są mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Dość pogodnie będzie jedynie w regionach zachodnich. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do 2 st. C w centrum. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby.

Pogoda na jutro - niedziela 1.12

W niedzielę aura w całym kraju będzie pochmurna, ale bez opadów. W ciągu dnia wystąpią przejaśnienia oraz rozpogodzenia, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Termometry wskażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Górnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 procent w południowo-zachodnich regionach do ponad 90 procent na północnym wschodzie. W całym kraju będzie nam chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na zachodzie i południu, niekorzystne w pozostałych regionach.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno, ale nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela upłynie w Warszawie pod znakiem pochmurngo nieba z przejaśnieniami. Termometry pokażą 4 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby lub umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańcom Gdańska, Gdyni i Sopotu noc przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w niedzielę dość pogodne. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Barometry w południe pokażą 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu spodziewana jest dość pogodna noc, nie powinno padać. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna niedziela z zamgleniami, chociaż momentami niebo może się rozpogadzać. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1020 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie raczej pogodna. Lokalnie mogą występować mgły i zamglenia. W najchłodniejszym momencie na termometrach zobaczymy -1 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby. Barometry o północy wskażą 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę bez opadów. Termometry wskażą do 5 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanują chmury i silne zamglenia, lokalnie mgły. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. O północy zobaczymy na barometrach 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pochmurna niedziela z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Barometry pokażą w południe 1002 hPa.

