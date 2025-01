Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 05.01. Nadchodzące godziny przyniosą nam mróz - w całym kraju termometry pokażą wartości poniżej zera, miejscami nawet -15 stopni Celsjusza. W dzień będzie trochę cieplej, ale miejscami wystąpią obfite opady śniegu.

Nocą na północy kraju będzie pochmurno, a od Wybrzeża przez Warmię po Suwalszczyznę wystąpią opady śniegu do 2 centymetrów. W innych regionach spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -6 st. C w centrum kraju do -1 st. C nad morzem. W kotlinach górskich możliwy będzie spadek do -15 stopni. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na północnym wschodzie dość silny.

Pogoda na jutro - niedziela 05.01

W całym kraju niedziela będzie pochmurna. Lokalnie wystąpią opady śniegu, najobfitsze na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie spadnie do 4-8 cm. Po południu i wieczorem do 1-3 cm śniegu może spaść w regionach centralnych i na południu. Po południu na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej opady będą przechodzić w śnieg z deszczem do 10 litrów na metr kwadratowy. Na drogach zapanują trudne warunki.

Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podlasiu, poprzez 0 st. C w centrum kraju do 1 st. C w zachodnich regionach. Wiatr z kierunków południowych okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając na zachodzie do 60 kilometrów na godzinę, zaś w Sudetach do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 80 procent w centrum, na północy i wschodzie kraju do ponad 90 procent na południowym zachodzie. W całej Polsce będzie nam zimno. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na północnym wschodzie i niekorzystne na południowym zachodzie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. O północy barometry pokażą 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w niedzielę prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą -2 st. C. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w niedzielę pochmurne. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Barometry w południe pokażą 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy -4 st. C. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje duże zachmurzenie. Po południu i wieczorem będzie prószyć śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 0 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc upłynie we Wrocławiu pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie -10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Barometry o północy pokażą 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu niedziela będzie pochmurna, a po południu wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do -1 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie prognozowana jest pogodna noc. Termometry wskażą minimalnie -10 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcom Krakowa niedziela przyniesie duże zachmurzenie. W godzinach popołudniowych popada śnieg. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków południowych. W południe barometry pokażą 987 hPa.

