Pogoda na jutro. Niedziela 04.08 zapowiada się pochmurno i deszczowo na dużym obszarze kraju. Pojawią się również burze. Termometry pokażą od 22 do 27 stopni Celsjusza.

W nocy niemal w całym kraju będzie pogodnie. Słaby deszcz pojawi się na krańcach południowo-wschodnich kraju oraz nad ranem na zachodzie, do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Nad ranem lokalnie mogą wystąpić silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 500-1500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Pogoda na niedzielę 04.08

W niedzielę na wschodzie Polski będzie dość pogodnie. W pozostałej części kraju przemieszczająca się z zachodu w kierunku centrum strefa dużego i całkowitego zachmurzenia przyniesie przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Lokalnie wystąpią również burze, podczas których spadnie do 20-30 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-22 stopni Celsjusza na zachodzie do 26-27 st. C na wschodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku zachodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę na północno-zachodnich krańcach kraju sięgnie od 60 procent na wschodzie do ponad 90 proc. na północnym zachodzie. Mieszkańcy całego kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne na zachodzie Polski będą niekorzystne, a w pasie centralnym okażą się neutralne. Na wschodzie kraju pogoda będzie pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 stopni Celsjusza. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie spada, barometry o północy pokażą 998 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie na niebie pojawi się sporo chmur, z których jednak nie będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 26-27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13-15 st. C. Powieje słaby wiatr, z kierunku zachodniego. Ciśnienie będzie spadać. Barometry o północy wskażą 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone jest wystąpienie burzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22-24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie, bez opadów deszczu. Termometry pokażą minimalnie 14-15 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu pojawi się duże zachmurzenie i wystąpią przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna wyniesie 23-24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna i sucha. Na termometrach zobaczymy 14-15 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w niedzielę pojawi się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22-23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na zachodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą 10-11 st. C. Powieje słaby wiatr, z kierunku zachodniego. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie również zapowiada się dość pogodnie. Pod koniec dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 24-25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 984 hPa.

