Noc zapowiada się pogodnie, tylko na północy kraju pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza w centrum kraju oraz w niektórych miejscach na Śląsku i Podkarpaciu do 0-1 st. C na Wybrzeżu i Ziemi Lubuskiej.

Pogoda na niedzielę 03.11

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunku zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach na północny i północnym wschodzie do 50-70 km/h.