Pogoda na jutro, czyli wtorek, 29.10. Powrót pochmurnej aury. W nocy pojawią się silne zamglenia

Nadchodząca noc przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. W całym kraju (szczególnie na północnym-zachodzie) lokalnie mogą wystąpić opady mżawki i towarzyszące im zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, na ogół słaby, jedynie okresami umiarkowany.

Pogoda na jutro, wtorek, 29.10

We wtorek niebo nad Polską będzie przykryte chmurami. W przeważającej części kraju mogą pojawić się opady mżawki i bardzo słabego, drobnego deszczu oraz towarzyszące im zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C w pasie południowym. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby do okresowo umiarkowanego.