Pogoda na jutro - czwartek 3.11. Nocą miejscami tylko 2 stopnie, dzień z rozpogodzeniami

Pogoda na jutro, czyli czwartek 3.11, w nocy zapowiada się chłodno, a w części regionów z deszczem. Opady mogą pojawić się także w dzień. Termometry w czwartek wskażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza, a lokalnie może porywiście wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc: będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na północy i północnym wschodzie kraju możliwe są słabe opady przelotnego deszczu do czterech litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpią mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Wybrzeżu. Wiatr będzie południowo zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek 3.11

Czwartek 3.11 zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, na Suwalszczyźnie i Podlasiu przed południem może spaść słaby deszcz. Termometry wskażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami może być dość silny.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - czwartek 3.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 60-70 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami, rano mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1008 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w godzinach porannych zapowiada się w Warszawie pochmurno i mglisto, później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami, wystąpią jednak również przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Rano w Trójmieście będzie pochmurno i mglisto, w ciągu kolejnych godzin będą pojawiać się rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, rano mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania również w czwartek mogą spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami, rano mglisto. Temperatura spadnie minimalnie do 3 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu zrobi się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami, a rano będzie mglisto. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Po porannych mgłach czwartek w Krakowie zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe spadnie do 993 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl