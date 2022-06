Pogoda na jutro - czwartek, 30.06. W części kraju burze. Termometry pokażą od 23 do 36 stopni

Pogoda na noc 29/30.06

W ciągu nocy będzie pogodnie we wschodniej połowie kraju. Natomiast na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i całkowitego oraz prognozowane są opady deszczu i burze. Opady będą umiarkowane i silne, podczas burz ulewne, lokalnie spadnie do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 16-17 stopni Celsjusza na Pomorzu do 18-20 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby, wschodni, jedynie na zachodzie południowo-zachodni. Podczas burz porywisty, osiągnie do 70-90 kilometrów na godzinę.