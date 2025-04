Pogoda na jutro, czyli na czwartek 24.04. Noc zapowiada się jeszcze spokojnie, z dość niewielkimi opadami deszczu oraz lokalnymi mgłami i zamgleniami. Taką pogodę przyniesie również czwartkowy poranek, jednak w drugiej części dnia nad południową Polską spodziewane są burze z ulewnymi opadami deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy niebo nad Polską w różnym stopniu przysłonią chmury - od małego i umiarkowanego zachmurzenia na wschodzie do dużego i całkowitego na zachodzie i północy kraju. Lokalnie w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Pomorze występować będą słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Na wybrzeżu nad ranem mogą snuć się mgły ograniczające widzialność do 200-500 metrów.

Termometry pokażą od 6 st. C na północy do 12 st. C na południu kraju. Powieje słaby, północny i północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 24.04

W czwartek w Polsce wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. W południowej Polsce prognozuje się popołudniowy wzrost zachmurzenia oraz burze z ulewnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw., lokalnie 30 l/mkw., oraz możliwymi opadami gradu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na południowym wschodzie powieje z kierunków południowych.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na wschodzie kraju do ponad 90 na południowym zachodzie. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na północy i niekorzystne na południu Polski.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie. Nie będzie padać. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek upłynie w Warszawie pod znakiem pogodnej aury. Po południu może przelotnie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry w południe wskażą 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w nocy zachmurzone, a przejściowo może popadać. Nad ranem wystąpią zamglenia, lokalnie mgły i wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura spadnie do 6 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 11 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północy. W południe ciśnienie osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie. Może padać przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Barometry o północy pokażą 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie i przejściowy deszcz. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pochmurna. Przejściowo mogą wystąpić opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 8 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu zapanuje pochmurna aura z opadami deszczu. Może wystąpić burza z ulewą. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą niebo nad Krakowem będzie pogodne. Nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie zapanuje duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Termometry pokażą do 21 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 983 hPa.

Autorka/Autor:ast

Źródło: tvnmeteo.pl