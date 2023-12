Pogoda na jutro - czwartek 21.12. Pochmurno i deszczowo, na termometrach do 8 stopni

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie kraju popada również deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-zachodni.

Pogoda na czwartek 21.12

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Pojawią się opady deszczu od 2-5 l/mkw. na wschodzie do 5-10 l/mkw. w środkowej i zachodniej części kraju. W rejonie Suwalszczyzny przejściowo będzie padać też deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie Polski do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie dość silny, a w porywach silny, na zachodzie kraju osiągający prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku południowo-zachodniego.