Czwartek będzie zimny. Pojawią się przelotne opady śniegu

Pogoda na jutro, czyli czwartek, 21.11. W całym kraju będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy temperatura spadnie nawet do -3 stopni Celsjusza, co sprawi, że warunki na drogach będą niebezpieczne. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 do 3 st. C.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższa noc przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu do 1-2 cm, na Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Porywy mogą sięgać 50-60 km/h, a w górach 80-100 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 21.11

Pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami będzie dominować w czwartek. Na północy Polski śnieg może prószyć przez cały dzień, choć na samym Wybrzeżu spodziewamy się raczej deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady śniegu o wysokości do 1-2 cm. Będą one zanikać po południu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Warmii, Podlasiu i Ziemi Łódzkiej do 3 st. C miejscami na Pomorzu, zachodzie i południu kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h..

Prognoza pogody na czwartek Reuters

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 80 do około 90 procent. Przez silne porywy wiatru i dużą wilgotność w całym kraju odczujemy zimno. W czwartek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie dominować będzie pochmurna aura. Do południa może przelotnie padać śnieg. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodnich kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 984 hPa.

Pogoda noc - Trójmiasto

Pochmurna aura z przejaśnieniami wystąpi także w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Pojawią się przelotne opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W ciągu dnia niebo będzie przykryte chmurami. Okresami będzie wystąpią opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą do 3 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodnich kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Najbliższa noc w Poznaniu będzie pochmurna z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 984 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno będzie także w ciągu dnia. Do południa może przelotnie padać śnieg. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 2 st. C. Umiarkowany i dość silny powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 986 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry we Wrocławiu pokażą 983 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia dominować będzie pochmurna aura z możliwymi przelotnymi opadami śniegu do południa. Termometry wskażą maksymalnie 3 st. C. Umiarkowany i dość silny powieje z południowo-zachodnich kierunków. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 972 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z możliwymi przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 975 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

