Pogoda na jutro, czyli na czwartek 19.12. W nocy mocno powieje, nad morzem porywy mogą sięgać nawet 100 kilometrów na godzinę. Dzień przyniesie nam wędrówkę opadów. Termometry pokażą nawet 14-15 stopni.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy oraz miejscami w centrum i na wschodzie kraju popada deszcz o natężeniu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i silny wiatr, który w porywach może osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Na północy kraju porywy mogą sięgać 90 km/h, a nad morzem prędkość wiatru może sięgać 100 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek, 19.12

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Strefa opadów deszczu, o sumie 1-5 l/mkw., będzie przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Tylko na wschodzie i południu Polski na ogół nie powinno padać aż do wieczora. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Przedgórzu Sudeckim i Podbeskidziu. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i silny wiatr. W porywach będzie się rozpędzał do 60-70 km/h, na północy do 80-90 km/h. W górach możliwe są zjawiska fenowe.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70-90 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny czwartek, okresami popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr, silny, w porywach powieje do 70-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami, po południu przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 987 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Termometry wskażą 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgnie do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Po południu pojawi się przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie dość pogodny. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 980 hPa.

