Nocą ze środy na czwartek w części kraju wystąpią przymrozki. Dzień zapowiada się słonecznie, a termometry pokażą od 11 do 17 stopni Celsjusza. Zrobi się wietrznie.

Noc zapowiada się pogodnie. W jej drugiej części na krańcach wschodnich oraz w kotlinach górskich pojawią się silne zamglenia. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie temperatura minimalna wyniesie od -1 i 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, a przy gruncie możliwe są przymrozki od -3 i 4 st. C W centralnej i południowej Polsce termometry pokażą 1-2 st. C, a na Pomorzu Zachodnim będzie 5 st. C.

Wiatr z kierunku południowo-wschodniego na wschodzie kraju powieje słabo, a na zachodzie będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach, szczególnie w Sudetach, porywy będą osiągać powyżej 70 km/h.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na czwartek 17.10

Dzień przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazurach, przez 13-14 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Wiatr będzie południowo-wschodni, na wschodzie słaby i umiarkowany, a silniej powieje na zachodzie kraju, w porywach do 40-50 km/h. Nad morzem porywy będą jeszcze silniejsze, do 50-60 km/h, a w górach, zwłaszcza w Sudetach, wiatr rozpędzi się do 70-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek na terenie całej Polski będzie na wyrównanym poziomie, osiągając 50-60 procent. Mieszkańcy większości regionów odczują komfort termiczny, a chłodno będzie częściowo na północy i wschodzie. Aura będzie obojętna dla naszego samopoczucia.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1018 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, początkowo słaby, następnie umiarkowany wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie małe. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1030 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się bezchmurnego czwartku. Termometry pokażą do 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 35-45 km/h. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek dla Poznania również prognozowana jest bezchmurna aura. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 40-50 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się na ogół bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do 4-5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach do 35-40 km/h. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w czwartek mogą spodziewać się przeważnie bezchmurnego nieba. Termometry pokażą do 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 35-45 km/h. Ciśnienie stabilne, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie małe zachmurzenie. W drugiej części nocy możliwe są silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie stabilne, w południe wyniesie 1000 hPa.

