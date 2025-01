Zbliżająca się noc będzie pochmurna i mglista. Na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu z deszczem. Poza tym miejscami popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na Warmii, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad samym morzem. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Pogoda na jutro - czwartek, 16.01

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie i mgły. Miejscami, szczególnie na północy i w centrum kraju, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.