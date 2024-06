Pogoda na noc 12/13.06

W nocy dopisze na ogół pogodna aura. W regionach południowo-wschodnich pojawi się więcej chmur i tam też okresami popada deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, przeważnie słaby wiatr. W strefie brzegowej jego porywy mogą być umiarkowane.

Pogoda na jutro - czwartek, 13.06

Czwartek na południowym wschodzie Polski upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. Deszczu spadnie tam 10-15 l/mkw. Także w pozostałych regionach spodziewamy się większego zachmurzenia, a w godzinach popołudniowych - deszczu o sumie 1-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 20 st. C na Podlasiu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, tylko na Wybrzeżu silniejszy, wiatr.