Pogoda na dziś. We wtorek 27.08 niemal w całym kraju dominować będzie słońce. Tylko miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 27 stopni Celsjusza.

Dziś w Polsce możemy spodziewać się pogodnej i słonecznej aury. W rejonie południowo-wschodniej Polski może pojawić się burza z opadami deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-wschodniego.