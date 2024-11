We wtorek wystąpi zmienne zachmurzenie. Strefa przelotnych opadów deszczu przemieści się z północnego zachodu na południowy wschód Polski. Spadnie średnio od 1 do 2 litrów na metr kwadratowy, miejscami 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum, do 9-10 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. Nad morzem i w górach będzie silniejszy, w porywach osiągnie prędkość powyżej 40 kilometrów na godzinę.