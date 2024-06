Pogoda we wtorek 25.06 będzie dopisywać w całej Polsce. Termometry pokażą od 23 do 27 stopni Celsjusza. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

We wtorek na obszarze całego kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza nad morzem, przez 26 st. C w środkowych regionach, do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany.