Pogoda na dziś. Wtorek 24.09 przyniesie zmiany w pogodzie. W wielu regionach kraju pojawią się opady deszczu i niewykluczone są burze.

We wtorek od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczać się duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. W Sudetach oraz lokalnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubskiej i Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić burze. Deszcze nie dotrze do wschodnich regionów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza w zachodnich regionach, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 80 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek sięgnie 60-80 procent, przy czym najwyższa będzie na zachodzie Polski. We wschodnich regionach będzie ciepło, a mieszkańcy zachodniej połowy kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się niekorzystne, tylko we wschodnich województwach aura nie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pogodnie, po południu pochmurno. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe na barometrach 995 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wzrost zachmurzenia do dużego, pod wieczór opady deszczu. Temp. maks. 23 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wzrost zachmurzenia do dużego, po południu opady deszczu. Temp. maks. 22 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu. Temp. maks. 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe 991 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wzrost zachmurzenia do dużego, pod wieczór opady deszczu. Temp. maks. 25 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe 982 hPa.

