Pogoda na dziś - wtorek 19.11. Dzień zapowiada się z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Utrudnieniem okaże się wiatr, który w porywach będzie dość silny.

We wtorek czeka nas pochmurna aura ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu, których strefa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny. Spadnie do 5 litrów wody na metr kwadratowy na południu i wschodzie kraju, a na północy i zachodzie - do 10-15 l/mkw. Na północy opady będą umiarkowane, przejściowo wystąpi deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9-10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, a w porywach dość silny wiatr z południowego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

W dzień wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie od 70 do ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek w Warszawie przyniesie całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 5-6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu i południa. Ciśnienie w Warszawie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno. W drugiej części dnia wystąpią umiarkowane, przejściowo dość silne opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzące deszcz. Na termometrach zobaczymy do 3-4 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego zachodu i południa. Ciśnienie spadnie, w południe barometry wskażą 996 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się pochmurno z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 7-8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowo-zachodnich i południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach ujrzymy 986 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu we wtorek na niebie pojawi się sporo chmur z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Termometry pokażą do 9-10 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni i południowy wiatr, wieczorem w porywach bardzo silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe barometry pokażą 983 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejściowymi, słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 7-8 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, powieje z południowo-zachodnich i południowych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 980 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

