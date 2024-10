Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury na północnym wschodzie i częściowo na wschodzie kraju. Wystąpią tam przelotne opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy, miejscami do 4-7 l/mkw. W pozostałych regionach Polskie będzie dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na wschodzie do 12-13 st. C na pozostałym obszarze kraju. Północno-zachodni wiatr będzie słaby lub umiarkowany.