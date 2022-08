Pogoda na dziś - środa 24.08. Deszcz i burze w wielu miejscach, słoneczna aura dla nielicznych

W środę na Podlasiu będzie słonecznie. W pozostałych regionach kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. W trakcie wyładowań atmosferycznych możliwe są opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby, powieje z kierunków zmiennych.