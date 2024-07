W środę niebo nad Polską będzie przykryte chmurami. Z zachodu w głąb kraju przetoczy się fala przelotnych opadów deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Po południu miejscami mogą pojawić się burze z opadami do 40 l/mkw. Padać nie powinno jedynie w północno-wschodniej części kraju. Termometry wskażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, przez 24 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, okresami dość silny, w burzach - silny.