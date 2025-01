Pogoda na dziś. W środę 15.01 będzie padać i deszcz, i deszcz ze śniegiem, i sam śnieg. Kierowcy oraz piesi powinni uważać na śliskie nawierzchnie dróg i chodników. Na termometrach zobaczymy od -1 do 5 stopni Celsjusza.

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a na północnym zachodzie i północy kraju będzie również mglisto. W pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Ziemię Łódzką, Mazowsze i po Podlasie wystąpią opady mżawki, deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 3 litrów na metr kwadratowy. Po południu opady będą zanikać. Na południu i południowym wschodzie Polski popada śnieg z deszczem, może tam też spaść do 5 centymetrów śniegu. W górach opady okażą się bardziej obfite i przybędzie tam około 10 cm śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Wybrzeżu. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.