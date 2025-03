Pogoda na dziś. W środę będzie pochmurno, a miejscami także deszczowo. Lokalnie pojawią się też silniejsze porywy wiatru. Jest szansa, że w części kraju temperatura maksymalna sięgnie 18-19 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę nad ranem na północnym wschodzie i częściowo w centrum możemy spodziewać się większego zachmurzenia oraz zanikających dość szybko zamgleń i lokalnych mgieł. Strefa dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu rzędu 2-4 litrów wody na metr kwadratowy będzie przemieszczać się z zachodu w kierunku centrum. W godzinach wieczornych od południowego zachodu zwiększy swoją aktywność i zaznaczy się strefa intensywniejszych opadów deszczu do 5-10 l/mkw. Przed strefą frontową na wschodzie i przez większą część dnia również w centrum wystąpi umiarkowane zachmurzenie, nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 13-15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południowym wschodzie - tutaj lokalnie możliwe nawet 18-19 st. C. Wiatr z zachodu i południowego zachodu, za frontem skręcający na zachodni, powieje słabo i umiarkowanie. W rejonie górskim na południowym wschodzie okresami porywy mogą rozpędzać się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie 60-90 procent. W większości kraju wystąpi komfort termiczny, a na południowym wschodzie zrobi się ciepło. Biomet będzie zróżnicowany - na zachodzie i północnym wschodzie neutralny lub niekorzystny, a na południowym wschodzie korzystny.

Warunki biometeorologiczne w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pochmurna. W drugiej części dnia nie można wykluczyć wzrostu zachmurzenia do dużego i wystąpienia słabego przelotnego opadu deszczu. Na termometrach zobaczymy do 15-16 st. C. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 987 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Środa w Trójmieście będzie pochmurna. Nad ranem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zamglenie. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8-9 st. C. Powieje południowo-zachodni i słaby wiatr, który pod koniec dnia stanie się zmienny i okresowo umiarkowany. Ciśnienie zacznie spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W ciągu dnia na niebie pojawi się sporo chmur, z których może przelotnie padać. Termometry w Poznaniu pokażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 989 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W środę zachmurzenie będzie początkowo umiarkowane, bez opadów, następnie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Intensywniejsze opady mogą pojawić się późnym wieczorem. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, okresami zmienny, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie będzie dalej spadać, w południe barometry pokażą 983 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Środa w Krakowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i okresowo małe. Pod koniec dnia mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16-17 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 973 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl