Pogoda na dziś. Sobota 7.09 będzie słoneczna w całym kraju. Temperatura będzie wyrównana, miejscami w cieniu wzrośnie nawet do 32 stopni Celsjusza. Chwilami może dosyć porywiście wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Przed nami słoneczna sobota. Na termometrach w wielu miejscach zobaczymy 30-31 stopni Celsjusza. Najgoręcej, bo 32 stopni, będzie w centrum i na północnym zachodzie kraju. Powieje umiarkowany, okresami porywisty wiatr, osiągający prędkość rzędu 40-50 kilometrów na godzinę. Nadciągnie z południowego wschodu.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na sobotę

Wilgotność powietrza utrzyma się w granicach 50 procent na przeważającym obszarze kraju. Odczujemy gorąco, a warunki biometeo będą przechodzić z neutralnych w niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Zapowiada się słoneczna sobota w Warszawie. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Umiarkowany, okresami porywisty wiatr (50 km/h) nadciągnie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie słoneczna. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 30 st. C. Powieje umiarkowany, okresami porywisty wiatr (40-50 km/h), południowo-wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Zapowiada się pogodna sobota w Poznaniu. Termometry wskażą do 31 st. C. Powieje umiarkowany, okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zapowiada się słoneczna sobota we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 31 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni. Ciśnienie w południe sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie zaświeci słońce. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Powieje umiarkowany, okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 990 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl