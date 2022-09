Pogoda na dziś - sobota 3.09. Słonecznie w większości kraju, niektórzy powinni spodziewać się deszczu

czytaj dalej

Pogoda na jutro. Sobota 3.09 upłynie pod znakiem słonecznej aury. Jeżeli pojawią się opady deszczu, to będą słabe i wystąpią tylko na Podhalu oraz w Bieszczadach. Temperatura osiągnie maksymalnie do 18 do 23 stopni Celsjusza. Wcześniej czeka nas chłodna noc.