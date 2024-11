Sobota przyniesie pochmurną i mglistą aurę z większymi przejaśnieniami głównie na północy i zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowych i wschodnich kierunków.