Pogoda na dziś. Sobota 25.01 przyniesie nam spore ocieplenie. Będą regiony, w których w najcieplejszej chwili dnia termometry wskażą nawet 13 stopni. Miejscami wystąpią także silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na Pomorzu mogą wystąpić bardzo słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5-6 stopni Celsjusza w rejonie Suwalszczyzny do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południa powieje na ogół umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu porywy mogą dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę, a w górach do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - sobota 25.01

Wilgotność powietrza w sobotę wyniesie 60-95 procent. Na południowym zachodzie Polski zrobi się ciepło, a w pozostałych regionach wystąpi komfort termiczny. Biomet będzie na ogół korzystny, tylko na północy warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w sobotę powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 8 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w sobotę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Termometry pokażą do 12 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie zachmurzenie będzie duże. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

Autorka/Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl