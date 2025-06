Pogoda na dziś. Sobota 21.06 przyniesie nam dość spokojną aurę. Jedynie na północy chmur będzie więcej i może silniej powiać wiatr. Termometry pokażą od 22 do 28 stopni Celsjusza.

W całej Polsce sobota zapowiada się słonecznie, jedynie na północy i północnym wschodzie chmur będzie więcej. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na wschodzie, poprzez 25 st. C w centralnych regionach, do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje przeważnie słaby i umiarkowany wiatr, okresowo dość silny jedynie w regionach północnych.