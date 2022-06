Pogoda na dziś - sobota 18.06. Upalny początek weekendu, nawet 33 stopnie na termometrach

Pogoda na dziś. Sobota zapowiada się gorąco, a miejscami nawet upalnie. Chociaż w niektórych miejscach na niebie pojawią się chmury, w żadnym regionie nie są prognozowane opady. Temperatura maksymalna sięgnie do 33 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.

W sobotę będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, na północnym wschodzie początkowo duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 27 st. C w centrum kraju do 33 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy okresami dość silny.