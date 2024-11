W sobotę będzie pochmurno, choć wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. We wschodniej Polsce początkowo słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na zachodzie. Z kierunku południowo-zachodniego powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr. Na północy i zachodzie okresami będzie dość silny, w porywach rozpędzający się do 50-60 kilometrów na godzinę.