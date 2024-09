Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami we wschodniej części kraju i na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie Polski będą one obfite i na ogół spadnie 20-50 litrów na metr kwadratowy. W Beskidach i Małopolsce suma opadów będzie większa, osiągając do 80 l/mkw. Na południowym wschodzie kraju możliwe są też burze .

Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podlasiu. Wiatr wiejący z kierunku północnego będzie przeważnie umiarkowany, ale na Wybrzeżu i zachodzie kraju dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-80 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 100 km/h.