W sobotę przypada pierwszy dzień meteorologicznej wiosny. Na zachodzie i południu prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej opady będą stopniowo zanikać. W pozostałej części kraju pojawią się okresowe opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów na metr kwadratowy oraz śniegu do 1-3 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusa na Suwalszczyźnie i Wyżynie Śląskiej, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.