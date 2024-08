Pogoda na dziś. Sobota 03.08 przyniesie nam pochmurne niebo i opady deszczu. Biomet będzie przeważnie niekorzystny. Temperatura wyniesie od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - sobota 03.08

Sobota w całej Polsce zapowiada się pochmurno, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem kłębiastym. W południowo-wschodniej i południowej Polsce zachmurzenie będzie większe, a okresowo może spaść tam os 5 do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ponadto w górach i na przedgórzu niewykluczone są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce do 25-26 st. C w pasie od Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej przez centrum kraju po Podlasie. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, silny jedynie w burzach.