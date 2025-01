Nawet 9 stopni w poniedziałek. Pogoda na dziś

Pogoda na dziś. W poniedziałkowy poranek w wielu regionach kraju pojawią się zamglenia i mgły ograniczające widzialność. Nie zabraknie też miejsc, gdzie zaświeci słońce. Termometry pokażą maksymalnie 9 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W poniedziałek w pierwszej części dnia na północnym wschodzie oraz częściowo w centrum, północy i wschodzie kraju zalegać będą niskie chmury, szczelnie przykrywające niebo. Tam też możliwe są silne zamglenia i mgły (lokalnie rano marznące), a także śladowe opady mżawki. W ciągu dnia ta strefa będzie zmniejszała swój zasięg i zachmurzenie całkowite powinno utrzymywać się przez cały dzień jedynie na Podlasiu i Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach Polski dopisze na ogół pogodna i słoneczna aura.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum, do 8-9 st. C na południowym zachodzie. Lokalnie temperatura może przekroczyć 10 st. C. Wiatr na ogół powieje słabo z południa. Na południu okaże się umiarkowany i dość silnym, w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 55-85 procent. Na krańcach północno-wschodnich będzie chłodno i wilgotno, na południu, w centrum i na zachodzie - ciepło, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo niemal w całym kraju będą korzystne, tylko na północnym wschodzie - niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie początkowo duże zachmurzenie, w ciągu dnia zmniejszające się do umiarkowanego i okresami małego. Rano i wieczorem pojawią się silne zamglenia, możliwa jest też mgła. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 5 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowy, okresami zmienny. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek nad ranem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pojawią się silne zamglenia i mgła. Poza tym w dzień wystąpi całkowite zachmurzenie, stopniowo zmniejszające się do dużego. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr słaby do okresowo umiarkowanego, będzie wiał z kierunków południowych. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe sięgnie 1023 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się przeważnie małe zachmurzenie. Jedynie nad ranem możliwy jest okresowy wzrost zachmurzenia do dużego przez niskie chmury i ograniczenie widzialności przy silnym zamgleniu i marznącej mgle. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu początkowo niebo będzie bezchmurne, w drugiej części dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Nad ranem spodziewane są zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Poniedziałek przyniesie początkowo duże zachmurzenie i marznącą mgłę. Następnie aura się poprawi, zachmurzenie stanie się małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą południowo zachodniego. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 998 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl