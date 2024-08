Poniedziałek na zachodzie kraju i Pomorzu przyniesie pogodną aurę. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią też okresowe opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie Polski i w Karpatach pojawią się burze, podczas których spadnie do 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.