Pogoda na dziś. Poniedziałek 18.08 może przynieść w części kraju symboliczne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, przejściowo całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie w centrum kraju rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju, do 23-24 st. C na zachodzie. Powieje północny, umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie, przekroczy 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim do około 50 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się korzystny w zachodniej części kraju, a na wschodzie - neutralny.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Dziś zachmurzenie w Warszawie okaże się duże, przejściowo całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura osiągnie 21-22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Sopocie i Gdyni możemy spodziewać się dziś przejściowo całkowitego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu możemy spodziewać się dziś zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami oraz braku opadów. Na termometrach zobaczymy do 22-23 st. C. Słaby i umiarkowany nadciągnie z północy. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dla Wrocławia prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksimum 21-22 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl